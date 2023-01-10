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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Франция и Польша настаивают на передаче Германией танков Leopard Украине

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Франция и Польша подталкивают Германию к предоставлению Украине танков Leopard, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Как заявил изданию французский чиновник, Париж оказывает давление на Германию в надежде добиться от Берлина соглашения об отправке танков Leopard Украине в преддверии франко-германского саммита 22 января.

Отмечается, что аналогичное давление исходит от Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных партнеров, чтобы совместно передать танки Leopard Украине.

Издание напоминает, что в прошлый четверг канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден объявили, что их страны отправят боевые машины пехоты на Украину. Подчеркивается, что данное заявление было сделано на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке французских бронемашин AMX-10.

Как отметил в беседе с изданием французский чиновник, "целью" заявления Макрона "было нарушить табу (на отправку западных танков на Украину - ИФ), чтобы немцы начали двигаться".

Кроме того, собеседник газеты сообщил, что Киев обратился к Парижу с просьбой направить на Украину французские боевые танки Leclerc.

Однако французские официальные лица предупреждают, что танки Leclerc больше не производятся, что вызывает вопросы по их техническому обслуживанию и обеспечению запасными частями.

Тем не менее, Франция была бы готова предоставить свои танки Leclerc союзникам по НАТО, которые отправят некоторые из своих танков Leopard на Украину, чтобы заполнить пробелы, сказал чиновник в Париже.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Франция Польша Германия Украина
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