Politico сообщило возможности поставки США Украине боевых машин пехоты Stryker

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне рассматривается вопрос о возможности включения в очередной пакет военной помощи Украине боевых машин пехоты (БМП) Stryker, сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

США могут объявить об этой новой партии вооружений для Киева в конце следующей недели, возможно, во время следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая должна пройти в Германии. При этом пока не ясно, войдут ли в этот пакет БМП Stryker, поскольку окончательное решение еще не принято.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о выделении Украине военной помощи на сумму более $3 млрд. Она предусматривает поставки 50 унифицированных гусеничных платформ "Брэдли", 100 бронетранспортеров M113, 55 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, 138 армейских грузовых фургонов HMMWV, 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц. В списке значатся зенитные ракеты RIM-7, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.