Законодатели США запросили информацию об обнаруженных секретных документах Байдена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Законодатели США из обеих партий призывают Конгресс внимательно отнестись к обнаруженным недавно секретным документам периода нахождения нынешнего президента Джо Байдена на посту вице-президента, сообщают местные СМИ.

Председатель комитета по надзору палаты представителей США республиканец Джеймс Комер заявил, что отправил письма в Национальный архив и офис адвоката Белого дома с требованием предоставить информацию о "неспособности Байдена вернуть строго засекреченные записи со времен его пребывания на посту вице-президента".

По его словам, Национальный архив узнал о документах за несколько дней до промежуточных выборов 2022 года и не предупредил общественность.

Тем временем, пишет Комер, Национальный архив "спровоцировал публичный и беспрецедентный рейд ФБР в Мар-а-Лаго - доме бывшего президента Трампа с целью извлечения президентских записей".

"Такое непоследовательное отношение к восстановлению секретных записей, хранящихся у бывшего президента Трампа и президента Байдена, вызывает вопросы о политической предвзятости ", - заявил законодатель.

"Комитет ожидает, что президент Байден получит равное обращение в соответствии с законом, учитывая, что он хранил секретные документы в своем незащищенном офисе в течение нескольких лет с доступом к ним неизвестного числа людей", - написал Комер.

Тем временем председатель комитета по разведке сената, демократ Марк Уорнер заявил, что ожидает, что "будет проинформирован о том, что произошло как в Мар-а-Лаго, так и в офисе Байдена в рамках наших обязательств по конституционному надзору".

По его мнению, ситуации с документами Трампа и Байдена отличаются. Он отметил, что документы Трампа правительству пришлось разыскивать, а документы нынешнего президента после обнаружения сразу были переданы в Национальный архив.

Ранее сообщалось, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента.

Позже CNN со ссылкой на осведомленные источники передал, что секретные документы содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник CNN сообщил, что эти документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Представитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Тернер потребовал провести оценку ущерба в связи с обнаруженными документами.

Отмечается, что "обнаруженная секретная информация может поставить вопрос о потенциальном нарушении президентом Байденом законов в области обеспечения национальной безопасности, включая закон о шпионаже и закон о президентских архивах".