Запрет на вылеты, введенный из-за технического сбоя в США, снят

Авиасообщение в этой стране постепенно нормализуется

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило в среду о постепенном приведении авиасообщения в норму после технического сбоя, приведшего к задержкам примерно тысячи авиарейсов, в том числе и международных.

"Нормальное авиасообщение в США постепенно восстанавливается. Распоряжение о приостановке вылетов снято", - говорится в сообщении управления.

"Мы продолжаем выяснять причину проблемы", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США.

В связи с этим FAA на несколько часов мhttps://www.interfax.ru/world/880327вылет всех внутренних рейсов.