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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Верховный лидер Ирана назвал сотрудничество с РФ необходимостью на фоне санкций

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тегерану и Москве необходимо развивать экономическое сотрудничество, тем более, что обе страны находятся под санкциями Запада, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует агентство Mehr.

"Экономическое сотрудничество Ирана и Россия - необходимость, отвечающая интересам обеих сторон, особенно в свете западных санкций", - считает Хаменеи.

Он отметил, что между странами уже заключено много контрактов, в том числе в нефтегазовой сфере.

Аятолла затронул и события на Украине, сказав, что если бы Россия не взяла инициативу в свои руки, то это сделала бы "другая сторона". По словам Хаменеи, НАТО представляет угрозу, и "если альянс не остановили бы на Украине, то он начал бы такую же войну позже - под предлогом Крыма".

Однако, уточнил Хаменеи, Запад и США ослабли, и их политика демонстрирует меньше успеха в Сирии, Ираке, Ливане и на палестинских территориях. Также аятолла подчеркнул необходимость положить конец присутствию США в Сирии восточнее реки Евфрат.

На встрече Хаменеи и Путина присутствовал и президент Ирана Ибрахим Раиси, отмечает Mehr.

Хроника 24 февраля – 19 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Иран Владимир Путин Али Хаменеи Украина Ибрахим Раиси Сирия Запад США НАТО
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