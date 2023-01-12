США и Япония обвинили Китай в стремлении изменить международный порядок в свою пользу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических и военных ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также Японии Есимаса Хаяси и Ясукадзу Хамада в совместном заявлении по итогам прошедших переговоров в формате 2+2 обвинили Китай в попытках изменения существующего международного порядка.

"Министры согласились с тем, что внешняя политика Китая направлена на изменение международного порядка в своих интересах и использование растущей политической, экономической, военной и технологической мощи Китая с этой целью", - говорится в документе.

В вину Китаю вменяются "попытки Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво силой в Восточно-Китайском море, угрожающая провокационная деятельность в Южно-Китайском море", наращивание КНР ядерного арсенала.

В заявлении подчеркивается, что такая политика Пекина "вызывает серьезную озабоченность Североатлантического союза и всего международного сообщества и представляет собой величайшую стратегическую проблему в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Министры заявили, что "их основные позиции по Тайваню остаются неизменными, и подтвердили важность поддержания мира и стабильности" в Тайваньском проливе "как неотъемлемого элемента безопасности и процветания в международном сообществе", и призвали к мирному урегулированию проблем.

Они "выразили серьезную озабоченность состоянием автономии и свобод Гонконга", а также проблемами прав человека, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.