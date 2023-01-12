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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Главком Салюков в Белоруссии заслушал доклады о боевом слаживании в составе региональной группировки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в ходе рабочей поездки в Белоруссию заслушал доклады командиров воинских частей Вооружённых сил РФ о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск, сообщает Минобороны России.

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"Кроме того, главнокомандующий сухопутными войсками проверил условия размещения и быта российских воинских подразделений, пообщался с военнослужащими и лично убедился в высоком качестве подготовки личного состава", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

"Российские военнослужащие, входящие в состав Региональной группировки войск, на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Занятия проводятся в дневное и ночное время", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск Белоруссии и России в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.

"В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - говорилось в сообщении военного ведомства республики. В частности, сообщалось о планах провести совместные лётно-тактические учения.

Как сообщалось, 10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".

По информации Минобороны Белоруссии, общая численность российской составляющей группировки составит до 9 тыс. человек военнослужащих, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

Олег Салюков
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