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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Шойгу обсудил с главой Минобороны Белоруссии меры по стратегическому сдерживанию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Меры стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск обсуждались в четверг в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Белоруссии Виктора Хренина, сообщили в Минобороны России.

12 января Минобороны РФ сообщило, что главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков посетил Белоруссию, заслушал доклады командиров воинских частей Вооруженных сил РФ о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск.

Официально сообщалось, что 16 января стартовало совместное летно-тактическое учение России и Белоруссии. Учение проходит на белорусской территории, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил республики.

Белорусские военные сообщали, что в ходе совместного учения будет отработано ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск. Также участники маневров отработают высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.

Минобороны Белоруссии 19 января опубликовало видеокадры, на которых в учении задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о прибытии новых экипажей российских летчиков для участия в совместном учении. Государственные СМИ Белоруссии сообщили о прибытии во вторник в республику российских бомбардировщиков Су-34.

"Учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций", - заявлял первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск в Белоруссии, прибытии в республику личного состава, вооружения, военной и специальной техники российской армии.

Как сообщалось, 10 октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

По информации Минобороны Белоруссии, общая численность российской составляющей группировки - до 9 тыс. человек военнослужащих, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Минобороны РФ Белоруссия Сергей Шойгу Виктор Хренин
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