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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

В Киргизии прекращено уголовное дело в отношении экс-президента Акаева

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В отношении экс-президента Киргизии Аскара Акаева прекращено уголовное дело по реализации проекта "Кумтор", сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Генеральной прокуратуре страны.

"Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

В рамках уголовного дела, связанного с разработкой месторождения Кумтор, Акаеву были предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией Cameco в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщало, что Акаев, наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками, привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор".

Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране, приезжал в Бишкек в августе и декабре 2021 года. После допроса в Госкомитете национальной безопасности Киргизии он был отпущен.

По данным ГКНБ, Акаев полностью признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал со следствием.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения Кумтор".

Киргизия Аскар Акаев Кумтор
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