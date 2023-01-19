Разыскиваемого бывшего главу "Кумтор Голд Компани" задержали в Киргизии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В аэропорту "Манас" при пересечении границы был задержан бывший исполнительный директор "Кумтор Голд Компани" Канат Курманов, который с сентября был объявлен в розыск. О его задержании сообщили в Генпрокуратуре Киргизии.

Курманова сначала доставили в следственное управление Генпрокуратуры Киргизии, затем суд арестовал его и его увезли в СИЗО-1 Бишкека. Расследование его дела продолжается.

15 сентября Курманову заочно было предъявлено обвинение по коррупционной статье 246 УК ("Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах"), он был заочно арестован и объявлен в розыск.

После проверки ЗАО "Кумтор Голд Компани" Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту нарушения ограничений для органов управления. В результате коррупционной схемы должностных лиц, по предварительному расчету, государству был причинен ущерб около один млрд сомов ($12 млн).

Внешнее управление на руднике было введено 17 мая 2021 года. 23 августа 2022 года кабинет министров Киргизии сообщил, что после аудита деятельности месторождения стало известно о финансовых нарушениях.

В мае 2021 года Киргизия перевела рудник под свой контроль, мотивируя это экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор Голд Компани" подала заявление о банкротстве. После подписания мирового соглашения с Киргизией Centerra отказалась от всех претензий к республике и отозвала свои исковые требования.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии, в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тысяч метров.