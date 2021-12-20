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В Киргизии прекращено уголовное преследование экс-президента Акаева

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Обвинения в коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор сняты с бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его соратник Бекболот Талгарбеков.

"Все обвинения с него сняты, допросы закончились. Акаев вчера вернулся в Москву", - сказал Талгарбеков.

"В ходе следствия установлено, что Акаев не имеет акций в "Центерре", что он не получал прибыли от Кумтора. Теперь Акаев может прилетать в Киргизию в любой день", - сказал он.

14 декабря Акаев прибыл в Бишкек для допроса в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране, уже приезжал в Бишкек 2 августа. После допроса в ГКНБ республики по делу о золоторудном месторождении Кумтор он был отпущен. Через неделю Акаев вернулся в Москву.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщало, что Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту Кумтор в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 года отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения Кумтор".

По делу проходят несколько бывших высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе два бывших премьер-министра Киргизии Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.

Киргизия Аскар Акаев

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