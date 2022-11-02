Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ РФ возросла с февраля в 2,5 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в НАТО решили создать полномасштабную систему коллективной обороны вблизи границ России и наращивают группировку.

"Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Альянс намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", - сказал Шойгу.

"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО", - сообщил министр.