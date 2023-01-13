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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

Минобороны РФ сообщило, что штурм кварталов в Соледаре вели отряды "ЧВК "Вагнер"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Разгром украинских подразделений в Соледаре осуществляла разнородная группировка российских войск, непосредственный штурм городских кварталов Соледара вели добровольцы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", сообщило Минобороны РФ.

В РоссииВоенные РФ сообщили, что взяли Соледар под контроль вечером 12 январяЧитать подробнее

"Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией", - говорится в сообщении.

"Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", - сообщило Минобороны РФ.

Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило о взятии Соледара под контроль российских войск.

"Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении", - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина Соледар ЧВК Вагнер
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