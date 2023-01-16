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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В Кремле опровергли сообщения о конфликте Минобороны и ЧВК "Вагнер"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сообщения о якобы имеющемся конфликте между Минобороны и "вагнеровцами" являются продуктом информационных манипуляций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли место такой конфликт в действительности.

"Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, это, главным образом, - продукция информационных манипуляций и так далее, которые, ладно, иногда устраивают наши информационные противники, но иногда сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, "все делают общее дело, все воюют за Родину, и так к этому и надо относиться".

Он также заявил, что "страна должна знать и знает своих героев".

"Она знает и героев, которые служат в наших вооруженных силах и проявляют чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер". И те и другие навсегда будут в нашей памяти", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Минобороны РФ ЧВК Вагнер
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