Глава МАГАТЭ посетит украинские АЭС для размещения там экспертов агентства

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит несколько АЭС на Украине.

"Гросси на следующей неделе будет на Украине для установления постоянного присутствия специалистов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Гендиректор посетит Южно-Украинскую АЭС, Ровенскую АЭС, а также Чернобыльскую АЭС для запуска миссий, в которые войдут по два эксперта на каждом объекте", - подчеркивается в документе.

Отмечается, что двух экспертов также разместят на Хмельницкой АЭС.

В МАГАТЭ напоминают, что агентств уже обеспечило постоянное присутствие четырех экспертов на Запорожской АЭС.

"Мы должны продолжать делать все возможное для предотвращения опасности возникновения серьезной ядерной аварии", - приводят в заявлении слова Гросси.

Помимо этого, гендиректор в ходе визита в Киев встретится с высокопоставленными представителями правительства Украины и обсудит предложения, касающиеся создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.