МАГАТЭ намерено договориться о присутствии инспекторов агентства на всех АЭС Украины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных дипломатов.

Гросси надеется получить согласие украинских властей на размещение инспекторов на АЭС, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, во время планируемого визита на Украину на будущей неделе, отмечает издание.

Оно пишет, что в прошлом месяце Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в принципе договорились, что МАГАТЭ должно обеспечить постоянное присутствие инспекторов на всех украинских станциях. Агентство заявило по итогам переговоров, что в задачу инспекторов будет входить "активизация усилий по предотвращению ядерной аварии".

Ранее инспекторы МАТАТЭ были направлены на Запорожскую АЭС и продолжают работу на станции на ротационной основе.

В планы МАГАТЭ входит также размещение инспекторов агентства на Чернобыльской АЭС, информирует The Wall Street Journal.