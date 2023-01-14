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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

В Казахстане в субботу пройдут выборы в сенат

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в субботу состоятся выборы депутатов сената парламента.

Из 55 кандидатов выборщикам предстоит избрать 20 сенаторов, от каждого региона республики по одному.

В ЦИК напомнили, что выборы депутатов сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начнутся в 11:00 по времени столицы. В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов (местных представительных органов).

Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждого из 20 регионов: областей, городов республиканского значения и столицы. Еще 15 сенаторов назначает президент. После выборов депутатов мажилиса парламента VIII созыва, которые планируется провести в первой половине 2023 года, президент будет назначать 10 сенаторов.

Избираются депутаты сената на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками - депутатами маслихатов.

Срок полномочий депутатов сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

Казахстан
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