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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Выборы в сенат Казахстана назначены на 14 января

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выборы депутатов сената парламента Казахстана назначены на 14 января 2023 года, соответствующий указ подписал в субботу президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В соответствии с подпунктом 2 статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.

Этим же указом правительству, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов.

Ранее сообщалось, что избранный на внеочередных выборах президента Казахстана Токаев в субботу вступил в должность главы государства на следующие семь лет.

Казахстан
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