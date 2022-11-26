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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Выборы в парламент Казахстана пройдут до июня 2023 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации предвыборной программы "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В прилагаемом к документу плане действий поручается: "Проведение выборов с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы - по партийным спискам и одномандатным округам в срок до июня 2023 года".

Ранее Токаев информировал, что выборы в мажилис пройдут в Казахстане в первой половине 2023 года. В субботу президент подписал указ о назначении выборов в сенат на 14 января 2023 года.

Парламент Казахстана состоит из двух палат - мажилиса и сената.

Казахстан
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