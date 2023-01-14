Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставок Киеву танков Challenger 2

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о планах передать Украине танки Challenger 2, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер подчеркнул стремление Великобритании интенсифицировать поддержку Украины, в том числе - передав танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

В миреГермания на следующей неделе решит вопрос поставок танков УкраинеЧитать подробнее

На этой неделе власти Великобритании подтвердили ранее поступавшие сообщения о планах предоставить Украине танки. "Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели с целью быстрее решить вопрос с отправкой дальнейшей помощи Украине, включая танки", - отмечала газета Financial Times.

Ранее телеканал Sky news сообщал, что британские власти рассматривают возможность направить Украине Challenger 2, причем Лондон может поставить Киеву до 10 этих танков.

Великобритания Украина Риши Сунак Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Что произошло за день: пятница, 13 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что штурм кварталов в Соледаре вели отряды "ЧВК "Вагнер"

Суд в Нью-Йорке оштрафовал организацию Трампа на $1,6 млн

Германия на следующей неделе решит вопрос поставок танков Украине

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });