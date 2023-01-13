Германия на следующей неделе решит вопрос поставок танков Украине

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Берлине на следующей неделе решат, стоит ли поставлять немецкие танки Украине. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

"По словам источника, знакомого с планами, Берлин определится с этим перед встречей высокопоставленных представителей оборонных ведомств союзных стран, запланированной на 20 января на американской авиабазе Рамштайн", - отмечает агентство.

За день до этой встречи глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт и шеф Пентагона Ллойд Остин, как ожидается, проведут переговоры в Берлине. Затем, 20 января, Ламбрехт объявит на консультациях с союзниками в Рамштайне о решении по танкам.

Другой источник заявил Bloomberg, что от Германии все активнее требуют поставок танков Украине.

Накануне Ламбрехт отмечала, что вопрос поставок немецких танков Украине пока не стоит на повестке дня.

В минувшую среду польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2. Западные СМИ, однако, уточняли, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

Представитель правительства Германии Кристиане Хоффман поясняла, что Варшава пока не обращалась в Берлин с просьбой направить танки Leopard 2 Украине.

Издание Politico со ссылкой на осведомленные источники отмечало, что Германия ориентируется на США в решении отправлять или нет Украине танки Leopard. При этом, как писало Politico, сами США, похоже, не намерены отправлять Киеву боевые танки в ближайшем будущем.