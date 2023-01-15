Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Пассажирский самолет разбился в Непале

Пассажирский самолет разбился в Непале
На месте крушения самолета в Покхаре
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, на борту которого было 72 человека, разбился близ непальского аэропорта Покхара, сообщает Associated Press со ссылкой на Kathmandu Post.

В самолете находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Среди них 10 иностранцев, пишут индийские СМИ.

Премьер Непала Пушпа Камал Дахал сообщил, что самолет летел из столицы Катманду в Покхару. Он призвал все экстренные службы помочь в спасательной операции. СМИ констатируют, что шансы обнаружить выживших ничтожно малы.

Курортный город Покхара находится в 200 км к западу от Катманду.

Непал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ сообщили о четырех россиянах на борту разбившегося в Непале самолета

Лондон запланировал направить на Украину вертолеты Apache

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

Что произошло за день: суббота, 14 января

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Пандемия коронавируса

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });