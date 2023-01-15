Пассажирский самолет разбился в Непале

На месте крушения самолета в Покхаре Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, на борту которого было 72 человека, разбился близ непальского аэропорта Покхара, сообщает Associated Press со ссылкой на Kathmandu Post.

В самолете находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Среди них 10 иностранцев, пишут индийские СМИ.

Премьер Непала Пушпа Камал Дахал сообщил, что самолет летел из столицы Катманду в Покхару. Он призвал все экстренные службы помочь в спасательной операции. СМИ констатируют, что шансы обнаружить выживших ничтожно малы.

Курортный город Покхара находится в 200 км к западу от Катманду.