СМИ сообщили о четырех россиянах на борту разбившегося в Непале самолета

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пятнадцать пассажиров упавшего в Непале турбовинтового самолета ATR 72 были иностранцами, среди которых четверо россиян, сообщает в воскресенье издание Online Khabar.

По данным издания, на борту находились 53 непальца, 5 индийцев, 4 россиян, 2 корейца, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.

Самолет ATR 72-500 авиакомпании Yeti Airlines разбился в воскресенье в Непале при подлете к международному аэропорту в городе Покхара, он выполнял рейс из Катманду. Всего на борту самолета находились 72 человека, среди которых 68 пассажиров.

По данным индийской прессы, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.

Причины авиакатастрофы выясняются.