В Молдавии подорвали боеголовку упавшей накануне ракеты

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На севере Молдавии саперы в воскресенье подорвали часть боеголовки ракеты, упавшей накануне на территории республики, сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Операция прошла в условиях максимальной безопасности. В ней приняли участие саперы МВД и Минобороны", - говорится в сообщении.

Боеголовка содержала около 80 кг взрывчатого вещества.

Накануне МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты в районе села Ларга, которое находится на границе с Черновицкой областью Украины. В министерстве обороны сообщили, что до расследования затрудняются сказать - это обломки сбитой российской ракеты или обломки ракеты системы ПВО Украины.