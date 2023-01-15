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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

В Молдавии подорвали боеголовку упавшей накануне ракеты

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На севере Молдавии саперы в воскресенье подорвали часть боеголовки ракеты, упавшей накануне на территории республики, сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Операция прошла в условиях максимальной безопасности. В ней приняли участие саперы МВД и Минобороны", - говорится в сообщении.

Боеголовка содержала около 80 кг взрывчатого вещества.

Накануне МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты в районе села Ларга, которое находится на границе с Черновицкой областью Украины. В министерстве обороны сообщили, что до расследования затрудняются сказать - это обломки сбитой российской ракеты или обломки ракеты системы ПВО Украины.

Молдавия
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