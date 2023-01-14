Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на севере Молдавии, недалеко от КПП Ларга на границе с Черновицкой областью Украины, сообщила вечером пресс-служба Пограничной полиции.

В министерстве обороны сообщили, что "найденные обломки ракеты исследуют компетентные органы".

При этом в военном ведомстве до расследования затрудняются сказать - это обломки сбитой российской ракеты или обломки ракеты системы ПВО Украины.

"Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушение воздушного пространства Молдавии", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением обломков ракеты на территории республики.

Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 января

Пандемия коронавируса

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставок Киеву танков Challenger 2

Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Что произошло за день: пятница, 13 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что штурм кварталов в Соледаре вели отряды "ЧВК "Вагнер"

Суд в Нью-Йорке оштрафовал организацию Трампа на $1,6 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });