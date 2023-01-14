На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на севере Молдавии, недалеко от КПП Ларга на границе с Черновицкой областью Украины, сообщила вечером пресс-служба Пограничной полиции.

В министерстве обороны сообщили, что "найденные обломки ракеты исследуют компетентные органы".

При этом в военном ведомстве до расследования затрудняются сказать - это обломки сбитой российской ракеты или обломки ракеты системы ПВО Украины.

"Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушение воздушного пространства Молдавии", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением обломков ракеты на территории республики.

Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.