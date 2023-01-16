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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

В Турции отбуксировали севший на мель в Босфоре украинский сухогруз

В Турции отбуксировали севший на мель в Босфоре украинский сухогруз
Фото: Osman Bakir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Турции отбуксировали украинский сухогруз, севший на мель, однако Босфорский (Стамбульский) пролив пока все еще закрыт для судоходства, передает в понедельник агентство "Анадолу".

В сообщении отмечается, что операция по снятию с мели грузового корабля длилась четыре часа.

Движение в настоящий момент приостановлено в обоих направлениях.

В понедельник утром сообщалось, что в Босфорском проливе приостановили движение судов после того, как сухогруз, следовавший в Стамбул с Украины, сел на мель. ЧП произошло из-за отказа руля, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, информации об экологическом ущербе не поступало.

Турция Босфор Украина
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