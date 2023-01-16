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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт подает в отставку

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт подает в отставку
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в понедельник уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о желании покинуть пост, сообщает Bloomberg.

"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от исполнения этих обязанностей", - приводит агентство слова из заявления Ламбрехт.

В свою очередь Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что пока неизвестно, кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны. В частности, среди ее возможных преемников называли сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, министра труда Хубертуса Хайля и уполномоченную Бундестага по делам военнослужащих Еву Хёгль.

Издание отмечает, что работа Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.

Между тем в четверг ожидается визит в Берлин шефа Пентагона Ллойда Остина. На 20 января на американской авиабазе Рамштайн запланирована встреча представителей оборонных ведомств ряда страна по вопросу военной помощи Украине.

Германия
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