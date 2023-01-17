Будущий министр обороны ФРГ заявил о необходимости адаптировать бундесвер к новым реалиям

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Германские Вооруженные силы должны пройти адаптацию к новым международным реалиям, заявил во вторник Борис Писториус, которому в четверг предстоит занять пост министра обороны ФРГ.

"Немецкой армии нужно адаптироваться к новым реалиям, спровоцированным событиями на Украине", - приводит слова Писториуса агентство EFE.

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Писториус – опытный политик, который даст министерству обороны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".

В понедельник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила Шольца о желании покинуть пост. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечало, что работу Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.

Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии, является членом Социал-демократической партии Германии.