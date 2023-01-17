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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Блинкен запланировал визит в Китай в начале февраля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Госсекретарь Блинкен встретится в Пекине со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганом 5-6 февраля", - сообщили американские дипломаты, осведомленные о планах главы Госдепартамента.

Издание отмечает, что "в повестку дня госсекретаря, вероятно, войдут конфликт на Украине, растущий ядерный арсенал Пекина, застопорившееся сотрудничество в борьбе против наркотиков, а также - тема американских граждан, задержанных в Китае".

США Энтони Блинкен Китай
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