Блинкен запланировал визит в Китай в начале февраля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Госсекретарь Блинкен встретится в Пекине со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганом 5-6 февраля", - сообщили американские дипломаты, осведомленные о планах главы Госдепартамента.

Издание отмечает, что "в повестку дня госсекретаря, вероятно, войдут конфликт на Украине, растущий ядерный арсенал Пекина, застопорившееся сотрудничество в борьбе против наркотиков, а также - тема американских граждан, задержанных в Китае".