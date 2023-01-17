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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии
Борис Писториус
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти ФРГ назначат на пост министра обороны главу МВД земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на свои источники.

Накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила канцлера Германии Олафа Шольца о желании покинуть пост. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечало, что работу Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.

Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Член Социал-демократической партии Германии.

Между тем в четверг ожидается визит в Берлин шефа Пентагона Ллойда Остина. На 20 января на американской авиабазе Рамштайн запланирована встреча представителей оборонных ведомств ряда страна по вопросу военной помощи Украине.

Германия ФРГ Борис Писториус
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