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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

ОПЕК оценил в 5% снижение экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в ноябре 2022 г.

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Общий экспорт нефти из России и Центральной Азии в ноябре 2022 года снизился к октябрю на 0,1 млн баррелей в сутки, или примерно на 2%, до среднего уровня 6,1 млн б/с, при этом сильное снижение по системе "Транснефти" было компенсировано более высокими потоками с терминала КТК в Новороссийске, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с ноябрем 2021 года общий экспорт сырой нефти из Евразийского региона сократился на 5%, или на 0,3 млн б/с.

Экспорт по системе "Транснефти" в ноябре сократился по большинству направлений, но в основном по нефтепроводу "Дружба", оценивают аналитики ОПЕК. В целом поставки снизились на 661 тыс. б/с или 16% - до 3,5 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем 2021 года экспорт сократился на 0,3 млн б/с, или на 8%.

Как сообщалось, поставки нефти по "Дружбе" в направлении Европы в ноябре дважды прерывались на несколько дней из-за проблем с инфраструктурой на транзитной территории Украины.

По оценке ОПЕК, отгрузки из порта Новороссийск на Черном море снизились на 119 тыс. б/с (на 21%) - до среднего уровня 457 тыс. б/с. Напротив, экспорт по Балтийскому морю увеличился на 27 тыс. б/с, или почти на 2%, до среднего уровня 1,4 млн б/с. Потоки из Усть-Луги увеличились на 25 тыс. б/с (на 4%) - до 678 тыс. б/с, в то время как экспорт из Приморска в целом оставался стабильным на уровне 763 тыс. б/с.

Отгрузки по "Дружбе" упали, считают в ОПЕК, на 575 тыс. б/с (на 84% к октябрю) - до 108 тыс. б/с. Напротив, экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в ноябре вырос на 30 тыс. б/с - до 626 тыс. б/с. Потоки в тихоокеанский порт Козьмино снизились на 20 тыс. б/с (или примерно на 2%) - до 840 тыс. б/с.

Экспорт через морскую платформу "ЛУКОЙЛа" "Варандей" в Баренцевом море в ноябре составил в среднем 104 тыс. б/с, сократившись примерно на 12% к октябрю, говорится в отчете. Экспорт с калининградского терминала был на нуле, хотя в октябре осуществлялись незначительные по объёму отгрузки.

Экспорт на других дальневосточных маршрутах подскочил на 68% (почти 50 тыс. б/с) - до 121 тыс. б/с, это по-прежнему на 63% или 208 тыс. б/с меньше, чем объемы, отгруженные в ноябре 2021 года.

Экспорт из Средней Азии в ноябре составил 229 тыс. б/с, что на 2% выше, чем в октябре, и на 3% выше, чем год назад. Так, отгрузки через терминал КТК выросли почти на 50% - до 1,5 млн б/с в ноябре, что на 5% выше, чем год назад. Экспорта через трубопровод Супса в ноябре не наблюдалось, хотя год назад через терминал отгружалось 75 тыс. б/с, экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос на 5% - до 705 тыс. б/с.

Поставки нефтепродуктов из России и Центральной Азии в ноябре выросли к октябрю на 10% (или 270 тыс. б/с) - до 2,9 млн б/с. Рост пришелся в основном на дизтопливо, бензин и нафту, будучи частично нивелирован снижением поставок мазута. По сравнению с предыдущим годом экспорт нефтепродуктов сократился на 1% (25 тыс. б/с), при этом наблюдается падение поставок мазута и рост экспорта дизтоплива.

Как ранее заявил вице-премьер Александр Новак, по итогам 2022 года экспорт нефти из России увеличился на 7%. Согласно ранее публикуемой статистике ЦДУ ТЭК, в 2021 году из РФ было экспортировано в дальнее зарубежье 231,8 млн т нефти (включает транзит в объеме 17,5 млн т), при этом по системе "Транснефти" было экспортировано 191,6 млн т нефти, в том числе 174,3 млн т – российские ресурсы.

ОПЕК РФ нефть
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