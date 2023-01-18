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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

МЭА отметило сокращение экспорта нефти из России в декабре

В целом за 2022 год Россия увеличила экспорт нефти на 4%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В декабре общий объем нефтяного экспорта из России снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились после вступления в силу эмбарго на нефть и введения странами G7 "потолка цен", говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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Однако частичное восстановление объемов поставок после первоначального падения в начале декабря подчеркивает высокую степень неопределенности в отношении дальнейших перспектив, указывает МЭА.

В частности, экспорт российской нефти снизился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов увеличилась на 3,3%, до 3,1 млн б/с.

Поставки нефти в страны Евросоюза снизились с 1,1 млн б/с в ноябре до 0,9 млн б/с в декабре, но увеличились по нефтепроводам на 100 тысяч б/с, до 0,7 млн б/с. Большая часть морских поставок, предназначенных для ЕС, 160 тысяч б/с из 230 тысяч б/с, была отправлена в Болгарию, для которой действует исключение из эмбарго. Италия и Нидерланды разделили оставшийся объем. В декабре в Индию был отгружен новый рекордный объем нефти, около 1,4 млн б/с, а рекордный объем нефтепродуктов - 225 тысяч б/с. Первая за семь месяцев партия нефти с проекта "Сахалин-2" была отправлен в Японию.

Продажа нефтепродуктов в страны ЕС осталась на уровне 1,2 млн б/с. При этом объемы поставок дизельного топлива достигли 10-месячного максимума в 720 тысяч б/с.

Как отмечает агентство, рекордные скидки на российский сорт нефти Urals - до $40 за баррель - привели к снижению выручки в России на $3 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до $12,6 млрд.

В целом в 2022 году нефтяной экспорт из России увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 7,8 млн б/с. Доходы от экспорта год к году выросли почти на четверть и составили $220 млрд долларов, что близко к историческим максимумам. Экспорт в страны ЕС сократился всего на 400 тысяч б/с в годовом исчислении, до 3 млн б/с. На долю ЕС за год пришлось 39% российского экспорта по сравнению с 45% в 2021 году.

МЭА Евросоюз Urals Индия Болгария Нидерланды Италия
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