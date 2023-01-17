США располагают более чем 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По данным на начало 2023 года США располагают 1770 развернутыми ядерными боеголовками на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегических подлодках и тяжелых бомбардировщиках, следует из данных американского Бюллетеня ученых-атомщиков.

Указывается, что состав стратегических ядерных сил США за последний год существенно не изменился.

По оценкам американских экспертов, 1370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Еще 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

Помимо этого, на данный момент в резерве Пентагона находится 1938 ядерных боезарядов, которые не развернуты на носителях.