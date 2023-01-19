В США снова призвали Россию снизить градус риторики о риске ядерной войны

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Белом доме напомнили слова президента США Джо Байдена об опасности риторики, связанной с угрозой ядерной войны.

Журналисты на брифинге попросили представителя Белого дома Оливию Далтон прокомментировать слова замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведева об угрозе ядерного конфликта.

"Я не слышала такого высказывания. Сошлюсь на комментарии нашего президента, которые он делал ранее, о том, что такого типа риторика - опасна, и ее градус нужно снизить", - сказала Далтон.

19 января Медведев в своем телеграм-канале написал, что западным политикам, стремящимся к проигрышу России, не приходит в голову, к каким последствиям это может привести.

По его словам, элементарный вывод таков: "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной". "Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев.

Заявление Медведева не означает, что в России намерены изменить оборонную доктрину и вывести эскалацию на новый уровень, сказал вскоре на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет", - заявил он.