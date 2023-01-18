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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Лидер республиканцев требует равного подхода к Байдену и Трампу при расследовании дел с документами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл призвал специальных юристов Минюста США, расследующих дела с секретными документами, обнаруженными в резиденции бывшего президента Дональда Трампа, а также офисе и доме президента Джо Байдена, относиться к ним одинаково, пишет издание The Hill.

"Я думаю, что в отношении документов важно то, что к обоим этим парням следует относиться совершенно одинаково", - заявил Макконнелл в эфире NewsRadio 840 WHAS в Кентукки.

Он добавил: "То, что хорошо для одного кандидата в президенты, должно быть хорошо и для другого".

Скандал с разогрелся после того, как сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента были обнаружены секретные документы, относящиеся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи даже провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции во Флориде. Оппоненты Трампа, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года, призывали в качестве наказания лишить его права впредь занимать госдолжности.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

США Джо Байден Дональд Трамп
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