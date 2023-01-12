Ситуацию с секретными документами Байдена будет расследовать спецпрокурор

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Генпрокурор США Меррик Гарланд в четверг объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации вокруг нарушения правил хранения секретных документов, относящихся ко времени вице-президентства Джо Байдена.

"Я объявляю о назначении Роберта Хёра специальным прокурором (...), регулирующим такие вопросы", - заявил Гарланд, выступая в Минюсте США.

Он напомнил, что первоначальное расследование проводил прокурор Северного округа штата Иллинойс Джон Лош. По словам Гарланда, Лош проинформировал его о результатах первоначальной проверки и заявил, что "ведение дальнейшего расследования спецпрокурором является вполне оправданным".

Ранее в четверг юристы Белого дома объявили, что обнаружили еще несколько секретных документов в доме Байдена в штате Делавэр. Сам Байден, выступая в четверг в Белом доме, признал, что несколько секретных документов обнаружили в его "кабинете и личной библиотеке" в резиденции в Делавэре.

По его словам, адвокаты уведомили об этом Минюст США и договорились передать ведомству эти документы.

Накануне в Белом доме заявили, что Байден всерьез воспринял ситуацию с обнаружением в его офисе секретных документов, его сотрудники взаимодействуют с Минюстом по этому вопросу.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десять секретных документов, относящихся к времени, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов. Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что адвокаты нашли документы, когда освобождали офис Байдена. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. CNN отмечает, что один из адвокатов увидел папку с надписью "личное", открыл ее и заметил там секретные документы. После этого, по данным собеседника телеканала, адвокат позвонил в Национальное управление архивов и документации.

Со своей стороны, CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена содержат материалы об Украине, Иране и Великобритании. Собеседник телеканала сообщил, что документы датированы периодом 2013-2016 гг.

Среди них также и рассекреченные материалы, на которых распространяется действие закона о президентских записях. Согласно этому закону, президенты должны передавать все материалы на хранение в Национальное управление архивов и документации. Они становятся доступными лишь через 12 лет после окончания срока полномочий администрации соответствующего президента.