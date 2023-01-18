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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Замгенсека НАТО призвал альянс готовиться к возможным будущим войнам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов стран-союзниц собрался в критический для евроатлантической безопасности момент, 2023 год будет трудным, альянс должен готовиться к возможным будущим войнам, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Основанный на правилах мировой порядок подвержен серьезному испытанию. Наша безопасность находится под угрозой. Демократия подвергается атакам. Затронуты также наши экономики и население", - сказал замгенсека Североатлантического альянса на совещании военачальников государств-членов организации, которое проходит в Брюсселе 18-19 января.

Говоря о событиях на Украине, Джоанэ высказал мнение, что поддержка альянсом Киева "имеет решающее значение для формирования будущего Украины". Вместе с тем он отметил, что надо "быть готовыми к долгому пути". "2023 год будет трудным. И нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - считает заместитель Йенса Столтенберга.

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В то же время, по его словам, альянсу необходимо укреплять оборону, "чтобы противостоять любой угрозе с любого направления".

В связи с предстоящим в июле этого года саммитом НАТО в Вильнюсе Джоанэ счел необходимым упомянуть три момента, которые он расценивает как особенно важные в свете предстоящих дискуссий.

Во-первых, страны НАТО должны больше вкладывать в оборону. Замгенсека подчеркнул, что цель в 2% оборонных расходов от ВВП стран альянса, установленная почти 10 лет назад, все чаще рассматривается как минимум, а не потолок для инвестиций в оборону.

Во-вторых, союзники должны наращивать "мощности по производству оружия и боеприпасов" и "тесно сотрудничать с оборонной промышленностью, чтобы пополнить собственные запасы".

"Это важно для Украины и для наших собственных сдерживания и обороны. Это станет важной темой обсуждения на предстоящей в феврале встрече министров обороны стран НАТО в этом самом зале", - объяснил Джоанэ.

Третий аспект: извлекая уроки из происходящего на Украине, альянс должен "готовиться к возможным будущим войнам и продолжать преобразование НАТО для цифровой эпохи".

"Наш Североатлантический альянс должен сохранить военный потенциал и возможности для своей защиты от всех вызовов сейчас и в будущем, в том числе в многодоменных операциях", - заявил заместитель генерального секретаря НАТО.

НАТО Украина
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