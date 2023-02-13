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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

На повестке встречи министров обороны НАТО будет увеличение мощностей для выпуска оружия

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - НАТО нужно наращивать производство вооружений, этот вопрос станет одной из тем на предстоящей 14-15 февраля в Брюсселе встрече министров обороны стран альянса, объявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам нужно наращивать производство и инвестировать в него, - сказал он. - Министры сосредоточат внимание на том, как увеличить наши производственные мощности в сфере обороны и восполнить арсеналы".

По его словам, ситуация вокруг Украины привела к сокращению запасов вооружений НАТО, и нынешние потребности украинских военных в оружии многократно превышают производственный потенциал альянса.

В Брюсселе министры обсудят пути дальнейшей поддержки Киеву, сказал Столтенберг и высказал мнение, что нужно срочно предоставить Украине больше вооружений. По его убеждению, чем быстрее будут осуществлены поставки, тем "больше мы поддержим усилия по поиску мирного решения этому конфликту путем переговоров". Одновременно он сказал, что не считает приоритетом обсуждение возможности передать Украине истребители.

Также сообщалось, что министры обсудят в Брюсселе защиту критически важных объектов.

НАТО только что провела срочную ревизию своих арсеналов, сказал генсек альянса.

Некоторые страны-участницы НАТО, включая США и Францию, уже заключили с оборонной индустрией долгосрочные контракты на поставки вооружений, добавил он, но предупредил, что сделанные сегодня заказы на оружие будщут выполнены только через 2,5 года.

Столтенберг заявил, что участникам альянса необходимо увеличивать расходы на оборону для поддержания функционирования всех программ блока. "Вся наша работа требует постоянного увеличения расходов на оборону. Министры обороны обсудят проблему поддержания и увеличения уровня расходов на оборону в альянсе", - сказал он.

"Восемь лет подряд мы увеличиваем расходы. Я ожидаю, что мы и далее будем увеличивать оборонные расходы в этом году", - отметил генсек организации.

НАТО Йенс Столтенберг США Франция Украина
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