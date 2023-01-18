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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В НАТО заявили о готовности к новым условиям коллективной обороны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - За последний год мир глубоко изменился, и для НАТО начинается новая эра коллективной обороны, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

"В любом случае, НАТО к этому подготовлена. Мы показали миру, что мы способны быстро усилить наше присутствие, когда и где это необходимо. Но особенно мы показали миру, что мы, прежде всего, оборонный политико-военный альянс", - сказал глава высшего военного органа НАТО, открывая в среду в Брюсселе совещание начальников генеральных штабов стран-союзниц.

Он также пообещал, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине "столько, сколько понадобится".

Военачальники стран-союзниц на двухдневной встрече обсуждают "военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический альянс от всех вызовов в настоящее время и в будущем", сообщила штаб-квартира организации в преддверии совещания. Это включает "обсуждение многодоменных операций, цифровой трансформации и функциональной совместимости".

Кроме того, речь идет о реализации альянсом Концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.

НАТО
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