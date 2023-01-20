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Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай возобновляет групповые туристические поездки в некоторые страны, в том числе в Россию.

"Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений", - пишет в пятницу в твиттере корреспондент агентства "Синьхуа".

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Он отмечает, что эта мера коснется Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Лаоса, ОАЭ, Египта, Кении, ЮАР, России, Швейцарии, Венгрии, Новой Зеландии, Фиджи, Кубы и Аргентины.

Выездной туризм в Китае был практически свернут после начала пандемии COVID-19. Китайские власти, которые применяли политику "нулевой терпимости" к COVID-19, с недавних пор начали ослаблять строгие эпидемиологические меры.

Китай с 8 января снял основные ограничения на въезд в страну, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом. Теперь иностранным туристам больше не нужно соблюдать карантин по приезде в Китай, но все еще нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до поездки.

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