Президент Бразилии Лула да Силва посетит США в феврале, а в марте - КНР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует отправиться на переговоры в США в феврале, а затем в марте поехать в КНР, передает в среду бразильский портал Globo.

"В воскресенье я отправляюсь в Аргентину, 10 февраля я поеду в Соединенные Штаты, а в марте я отправлюсь в Китай", - заявил он в среду в официальной резиденции в столице.

Таким образом, поездка в Аргентину станет первой заграничной поездкой Лулы да Силвы на посту президента Бразилии после состоявшейся ранее в январе инаугурации. Затем он отправится в Уругвай, потом в США. Ожидается, что в Вашингтоне Лула да Силва встретится с президентом США Джо Байденом.

9 января состоялся телефонный разговор Байдена и Лулы да Силвы, в ходе которого американский лидер позвал президента Бразилии в Вашингтон. Лула да Силва принял это приглашение. В декабре 2022 года Лула да Силва уже встречался с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Дату поездки в Китай он не уточнил.