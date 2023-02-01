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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Президент Бразилии Лула да Силва встретится с Байденом в США 10 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден примет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в Белом доме 10 февраля, сообщает Белый дом.

Встреча призвана "еще больше укрепить тесные отношения между Соединенными Штатами и Бразилией", отметили в администрации президента США.

Ожидается, что лидеры двух стран в преддверии саммита за демократию, который состоится в марте 2023 года, обсудят поддержку США демократии в Бразилии и то, как они могут продвигать демократические ценности во всем мире.

Они также обсудят решение таких вопросов, как "борьба с изменением климата, обеспечение продовольственной безопасности, поощрение экономического развития, укрепление мира и безопасности, а также управление региональной миграцией".

Байден разговаривал с президентом Лулой да Силвой на следующий день после беспорядков, вспыхнувших в Бразилии.

Во время телефонного разговора президент США пригласил лидера Бразилии в Вашингтон в начале февраля, и тот принял приглашение.

Лула да Силва Джо Байден Бразилия США
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