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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Байден в телефонном разговоре заверил президента Бразилии в своей поддержке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, заверил его в своей поддержке и пригласил посетить Вашингтон, сообщает Белый дом.

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"Президент Байден выразил непоколебимую поддержку США бразильской демократии и свободному волеизъявлению бразильского народа, выраженному на недавних президентских выборах в Бразилии, на которых победил президент Лула да Силва", - говорится в сообщении.

Президент США также "осудил насилие и нападение на демократические институты и на процесс мирной передачи власти".

Отмечается, что главы двух стран договорились тесно сотрудничать по вопросам изменения климата, экономического развития, мира и безопасности.

"Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углубленных консультаций по широкой общей повестке дня, и президент Лула принял приглашение", - добавили в Белом доме.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару накануне предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Они не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

Бразилия Жаир Болсонару Лула да Силва
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