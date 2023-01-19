В Гаване прошла встреча президента Кубы с делегацией предпринимателей из России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель обсудил в Гаване с группой российских предпринимателей реализацию соглашений, достигнутых в ходе его недавнего визита в Москву.

"Сегодня во Дворце революции состоялась встреча с представительной делегацией российских предпринимателей, на которой мы обсудили реализацию соглашений, достигнутых во время визита в эту братскую страну", - написал Диас-Канель в твиттере в ночь на четверг.

"Мы очень быстро продвигаемся в деле воплощения в жизнь всего того, что мы обсуждали с президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул он.

Визит Диаса-Канеля в Москву, в рамках которого прошли переговоры с Путиным, состоялся в ноябре.