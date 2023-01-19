Трамп готовит свое возвращение в Twitter и Facebook

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в социальные сети Twitter и Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), передает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

"Трамп, вероятно, собирается вернуться в твиттер. Вопрос, как и когда", - приводит телеканал слова неназванного члена Республиканской партии.

"Он несколько недель говорил об этом, но только Трамп отвечает за Трампа. Кто знает, что и когда он скажет или сделает", - добавил источник.

Еще один собеседник NBC News, близкий к экс-президенту, также сообщил, что Трамп на протяжении нескольких недель искал способы вернуться в твиттер, и советники его компании обдумывали идеи для его первой публикации с момента блокировки там его аккаунта.

Что касается Facebook, компания экс-президента обратилась к компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) с просьбой разблокировать его учетную запись после того, как ее заблокировали в ответ на беспорядки в Капитолии США два года назад. В частности, они обратились к Meta с ходатайством о "совещании для обсуждения скорейшего восстановления аккаунта Трампа на платформе".

Со своей стороны, представитель Meta заявил, что компания "в ближайшие недели объявит о решении" по аккаунту экс-президента.

Некоторые близкие к Трампу люди предположили, что бывший американский лидер может столкнуться с ограничениями в публикациях в социальных сетях в связи с тем, что он основал собственную платформу Truth Social.

В ноябре прошлого года американский бизнесмен Илон Маск, который приобрел компанию Twitter, восстановил аккаунт Трампа. Маск объявил об этом решении по итогам голосования, проведенного среди пользователей соцсети. "За" восстановление аккаунта Трампа высказались 51,8% проголосовавших.

Вскоре после этого замороженный в начале 2021 года аккаунт Трампа вновь появился в твиттере, причем все сообщения экс-президента сохранились.

"Пока неясно, вернется ли Трамп в твиттер. Ранее он говорил, что не вернется, даже если аккаунт восстановят", - информировало тогда Associated Press.

В декабре группа конгрессменов от Демократической партии США призвала Meta продлить ограничения по аккаунту Трампа в Facebook. По их словам, в случае снятия ограничений Трамп продолжит размещать "вредоносной контент, касающийся выборов", который экс-президент США в настоящее время распространяет в соцсети Truth Social.

Ограничение аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook ввели после событий в январе 2021 года, которые привели к беспорядкам в Капитолии.