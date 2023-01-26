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Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокируют в ближайшие недели

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) восстановит аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram (обе заблокированы в России) в ближайшие недели.

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"Мы убеждены в том, что риск (для общественной безопасности) в достаточной степени снизился. Таким образом, мы восстановим аккаунты мистера Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели", - написал в своей соцсети президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг.

Он отметил, что в будущем при нарушении правил контент Трампа может быть удален, а аккаунты снова могут быть заблокированы на срок от одного месяца до двух лет.

"Общественность должна иметь возможность слышать, что говорят их политики - хорошее, плохое и уродливое, чтобы они могли сделать осознанный выбор у урны для голосования", - заявил Клегг.

Однако добавил, что это не означает, что нет "никаких ограничений".

"Когда существует явный риск причинения вреда в реальном мире (...), мы действуем", - подчеркнул он.

Тем временем Трамп отреагировал на решение Meta на собственной платформе Truth Social.

"Facebook, который потерял миллиарды долларов в цене с тех пор, как "деплатформировал" вашего любимого президента, меня, только что объявил, что они восстанавливают мою учетную запись. Подобное никогда больше не должно случиться с действующим президентом или с кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия!" - написал бывший президент США.

При этом он не уточнил, воспользуется ли возможностью вернуться к использованию продуктов Meta.

Между тем, по данным источников телеканала CNN, команда Трампа не была заранее уведомлена о решении Meta. Многие из его помощников и советников узнали об этом решении из сообщений СМИ.

По словам собеседника телеканала, предвыборный штаб Трампа ранее в этом месяце направил Meta письмо с просьбой разблокировать его аккаунт в Facebook. Таким образом, отмечает CNN, это делает возвращение Трампа в соцсеть более вероятным.

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