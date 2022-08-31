Соцсеть Трампа не пустили в Google Play

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Приложение Truth Social бывшего президента США Дональда Трампа не было допущено в магазин Google Play Store из-за неудовлетворительной модерации контента. Об этом сообщает портал Axios co ссылкой на представителя компании.

"19 августа мы уведомили Truth Social о нескольких нарушениях наших основных правил в их текущей версии приложения и напомнили о том, что наличие эффективной системы для модерации пользовательского контента, – одно из условий наших правил для размещения любого приложения в Google Play", - заявили в Google.

Компания, в частности, выразила обеспокоенность по причине нарушения Truth Social правил Play Store, которые запрещают физические расправы и призывы к насилию.

Компания-разработчик приложения – Trump Media & Technology Group (TMTG) – в свою очередь, заявила, что "продолжает добросовестно работать с Google, чтобы приложение соответствовало правилам компании, не жертвуя обещанием быть гаванью свободы слова".

Трамп был заблокирован на платформах Twitter, Facebook (реализация соцсети запрещена в РФ по мотивам экстремистской деятельности - ИФ) и YouTube более года назад после беспорядков в январе 2021 года. Тогда протестующие пытались захватить Капитолий США. Компании обвинили бывшего президента США в разжигании ненависти.

В октябре прошлого года Трамп объявил, что создаст собственную социальную сеть, где не будет, по мнению политика, цензуры.