В Армении после пожара с жертвами в казарме назначили нового командира армейского корпуса

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Указом президента Армении командиром 2-го армейского корпуса Вооруженных сил республики назначен Гарегин Погосян, сообщает пресс-служба президента в четверг.

Указ подписан по предложению премьера Никола Пашиняна.

Ранее в четверг указом президента от должности командира 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении был освобожден Ваграм Григорян.

Отставка Григоряна произошла после пожара, случившегося в ночь на 19 января в общежитии инженерно-снайперской роты воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области. В результате этого пожара погибли 15 военнослужащих срочной службы, еще трое находятся тяжелом состоянии. Причиной пожара в казарме стало использование автобензина при отоплении помещения.

Помимо командира второго армейского корпуса, после пожара были также освобождены от должности начальник штаба второго армейского корпуса, начальник тылового обеспечения, замкомандующего корпуса по боевому дежурству, начальник штаба воинской части, замкомандующего воинской частью по тыловому обеспечению, начальник инженерной службы, начальник инженерно-саперной роты, начальник службы пожарной безопасности второго армейского корпуса.