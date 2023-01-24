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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Бишкеке из-за мороза будут отключать уличное освещение

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Бишкеке, где продолжаются аномальные морозы, будут временно отключать уличное освещение, предупредила мэрия города.

Это будут делать, чтобы избежать крупных аварий и выхода из строя энергооборудования. При этом чиновники будут учитывать риски ДТП в ночное время без достаточного освещения. Отключать фонари будут пофазно в часы максимальных нагрузок, решили в мэрии.

Кроме того, планируется отключать уличное освещение на бульварах, в парках, скверах и велодорожках, а также подсветку рекламных щитов в ночное время до стабилизации положения в энергосистеме.

Аномальные морозы в Киргизии начались 10 января, в равнинных районах страны было зафиксировано понижение температуры до минус 24 градусов, в некоторых горных районах температура достигла 42 градусов ниже нуля. По данным киргизских синоптиков, морозы продержатся до конца месяца.

В республике ввели вынужденные отключения электроэнергии, чтобы предотвратить аварии. Граждан призвали экономить электричество.

Киргизия Бишкек
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