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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Один из обвиняемых приговорен к пожизненному заключению

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ
Фото: Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Двое шведских подданных, братья 42 и 35 лет, приговорены к тюремному заключению по обвинению в разведывательной деятельности в пользу России, сообщает в четверг Шведское радио.

"Согласно обвинительному акту, они получили доступ к (секретной - ИФ) информации, поскольку старший брат работал, в частности, в структурах безопасности и вооруженных силах", - сообщает радио.

По его данным, старший брат приговорен к пожизненному заключению, младший - к девяти годам и десяти месяцам заключения.

Радио отмечает, что преступления, обвинения по которым предъявлены братьям, были совершены в период с марта 2011 года по сентябрь 2021 года.

Подсудимые отрицают свою вину.

Швеция
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